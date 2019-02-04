2019-02-04T10:18:13+03:00
Здоровье

Звезда Playboy из Ростова-на-Дону выложила в Instagram обнаженное фото

Модель не часто полностью раздевается перед камерой
Илья БОГОМОЛОВ
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Лиза Кей стала "девушкой августа" журнала Playboy в 2017 году.Лиза Кей стала "девушкой августа" журнала Playboy в 2017 году.Фото: Instagram.com
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Живущая в Америке фотомодель из Ростова-на-Дону Лиза Кей порадовала подписчиков эротическим фото. Девушка запечатлена в постели полностью голая, прикрывшаяся одеялом. У красавицы много поклонников по всему миру, которые тут же стали писать ей восхищенные комментарии.

- Прекрасно! Потрясающе! Грандиозно! Удивительно! Так сексуально! - пишут мужчина на разных языках.

liza_keiliza_kei
My Sunday super bowl
3143 отметок «Нравится»94 комментариевInstagram

Подписчики сравнивают ростовчанку с супермоделью Кейт Мосс и признаются ей в любви.

Напомним, о Лизе в прессе заговорили год назад, когда выяснилось, что популярнейший мужской журнал Playboy сделал ее "девушкой месяца". "Десять лет работаю моделью, а написали обо мне только когда показала попу", - иронично отметила тогда красавица, рассказав подробную историю о своем восхождении на олимп красоты и тяжелой работе моделью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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