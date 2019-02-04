2019-02-04T10:22:48+03:00
Общество

«Песни и тексты знает каждый»: Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова высказалась по поводу смерти Децла

Музыкант умер в Ижевске после концерта в ночном клубе
ГОШЕВ Игорь
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Поклонником его таланта стала и ростовская красавица — жена футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.Поклонником его таланта стала и ростовская красавица — жена футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.
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В воскресенье, 3 февраля, скончался известный рэпер Децл. Накануне артист дал последний в своей жизни концерт в одном из ночных глубов. Он проходил в Ижевске. О том, что музыканта больше нет, сообщил на странице в соцсети его отец.

Кирил Толмацкий скончался на 35 году жизни. Свои соболезнования высказал его оппонент рэпер Баста, с которым у Децла был конфликт. Оказалось, что поклонником его таланта стала и ростовская красавица - жена футболиста московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова.

В «сторис» своего Инстаграм Анастасия Тарасова опубликовала кадры из клипов музыканта. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.

В «сторис» своего Инстаграм Анастасия Тарасова опубликовала кадры из клипов музыканта. Фото: Инстаграм Анастасии Тарасовой.

В «сторис» своего Инстаграм Анастасия Тарасова опубликовала кадры из клипов музыканта, оставив надпись: «Вечная память человеку, тексты песен которого знает каждый».

К слову, о смерти музыканта высказалась даже Примадонна российской эстрады Алла Пугачева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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