Американские хулиганы разбили машину Басты после его концерта

СЕГОДНЯ 10:25 2019-02-04T10:28:43+03:00

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Рэпер Баста, который в эти дни гастролирует с концертами по Америке, вышел в "прямой эфир" и рассказал своим подписчикам о том, как проходит тур по США.

- Как в штатах? Да все, как и у нас. Нам вчера "таху" разбили, - поделился известный ростовчанин. - Мы взяли в прокат "таху", передвигались на ней между городами. И вчера в Сан-Франциско после концерта разбили стекло. Оказалось, что Сан-Франциско - это город, в котором каждые 18 минут разбивают стекло. Вот такая история.

Также Василий Вакуленко высказался о неожиданной смерти рэпера Децла, с которым судился на протяжении двух лет.

- Про Кирюху очень жаль, на самом деле. Это большая трагедия, очень жаль и родителей, и жену, и ребенка. В жизни может быть все: и конфликты, и невыясненные отношения, но хорошо, чтобы все это оставалось в жизни. Когда люди уходят, здесь уже не до сведения счетов.

ИСТОЧНИК KP.RU