2019-02-04T10:54:41+03:00
Авто

Портал в подземный мир: в центре Ростова-на-Дону снова провалился асфальт

Дыра образовалась на Буденновском проспекте
Илья БОГОМОЛОВ
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Фото ямы из группы ВК "Ростов Главный".Фото ямы из группы ВК "Ростов Главный".
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В социальной сети появились фотографии очередного провала асфальта в Ростове. На этот раз - в центре города, на Буденновском проспекте (северное направление). Яма образовалась около дома № 40, в низине, где во время потопа 30 июня 2016 года ситуация была особенно тяжелой. Глубина провала больше метра, легковой автомобиль вполне может провалиться туда колесом. Рядом находится канализационный люк. Автор снимков предупредил водителей об опасности.

В комментариях ростовчане снова стали шутить про вход в метро и портал в подземный мир.

- По-моему, там яма уже появлялась раза три. Именно на этом месте. И каждый раз ее заделывают. Но она очень настойчивая, - пишет местный житель.

Напомним, во время памятного ливня 2016 года в этом месте автомобили буквально сносило потоками воды и закидывало друг на друга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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