2019-02-04T11:44:34+03:00
Происшествия

Проблемы в семье могли стать причиной гибели известного бизнесмена в Ростове-на-Дону

Тело предпринимателя нашли в служебном кабинете
Ольга КУПОРОВА
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Названа неофициальная версия гибели 44-летнего бизнесмена из Ростова-на-Дону, тело которого было обнаружено в минувшую субботу, 2 февраля, в служебном кабинете.

Как сообщили в правоохранительных органах, владелец ряда компаний, в том числе известного развлекательного центра на Лелюшенко (Темерник), скончался от ранения в голову.

Официально инцидент пока не комментируют, но известно, что проверка уже началась. В СМИ появилась версия о том, что причиной гибели бизнесмена могли стать проблемы не в бизнесе, а в семье.

Напомним, накануне, 3 февраля, на Соколова 53-летний мужчина расстрелял приятеля из ружья на пороге пивной. Прибывшая на место преступления полиция, составив тут же фоторобот по приметам, объявила его в розыск, однако вскоре он пришел сдаваться сам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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