2019-02-04T11:38:53+03:00
Происшествия

В Новошахтинске угарным газом отравились супруги и трое детей, один ребенок скончался

Следком начал проверку обстоятельств трагедии
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Региональный следком распространил официальное сообщение о начале проверки по факту отравления семьи из Новошахтинска продуктами горения. Трагедия случилась в частном доме на улице Международной.

- 4 февраля в домовладении, расположенном по улице Международной, обнаружены супружеская пара и трое их детей (2009, 2016, 2018 годов рождения) с признаками отравления продуктами горения, - рассказала «КП-Ростов» Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по Ростовской области.

Самый младший ребенок (пять месяцев) скончался до приезда скорой, остальных госпитализировали в больницу. Специалисты склоняются к версии, что семья отравилась продуктами горения (система дымохода печного отопления уже исследована, назначено проведение необходимых экспертиз).

В следкоме говорят, что все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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