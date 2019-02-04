Прибытие четырех авиарейсов в «Платов» задерживается из-за тумана, из графика на вылет выбились еще несколько бортов

СЕГОДНЯ 11:45 2019-02-04T11:45:41+03:00

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Сильный туман, который опустился утром в понедельник, 4 февраля, на юг Ростовской области осложнил работу международного аэропорта «Платов».

В настоящее время задерживается прибытие уже четырех бортов — одного из Новосибирска (отправлен на запасной аэродром в Краснодар, отставание от графика на 5 часов), двух из Москвы (один также перенаправлен в столицу Кубани, на 3,5 часа), а также из Санкт-Петербурга (ему тоже пришлось сделать крюк в 300 км с промежуточной посадкой в Краснодаре, на 3 часа).

Кроме того, задержан на четыре часа вылет лайнера из Ростова-на-Дону в Тбилиси, на 2,5 часа — в Москву, на 3 часа — в Санкт-Петербург, плюс под вопросом отправление еще одного борта в столицу России — по расписанию, он должен вылетать в 14.20, по факту может вылететь только в 17.20.

ИСТОЧНИК KP.RU