2019-02-04T13:06:31+03:00
Общество

За месяц в Ростове-на-Дону отремонтировано свыше 200 объектов автодорог

Работы идут в рамках гарантийных обязательств
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Администрация Ростова-на-Дону сообщила, что в минувшие выходные дорожники продолжили бороться с ямами.

- Работы выполнены на участках проезжей части Текучева, Менжинского, Российской, Каскадной, Фурмановской, Казахской, Малиновского, Сарьяна, а также Щаденко, Туполева, Закруткина, Варфоломеева, Вавилова, Красноармейской и переулков Семашко, Университетский, Крепостной, - сообщил исполняющий обязанности дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону Дмитрий Васильев.

В общей сложности, согласно данным дорожников, приведены в порядок участки проезжей части 208 улиц, проспектов и переулков, включая мостовой переход на Малиновского. Ремонт идет в рамках исполнения муниципальных контрактов и гарантийных обязательств.

Дорожники выполняют работы в рамках гарантийных обязательств Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

Дорожники выполняют работы в рамках гарантийных обязательствФото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону

ИСТОЧНИК KP.RU

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