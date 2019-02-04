За месяц в Ростове-на-Дону отремонтировано свыше 200 объектов автодорог
Администрация Ростова-на-Дону сообщила, что в минувшие выходные дорожники продолжили бороться с ямами.
- Работы выполнены на участках проезжей части Текучева, Менжинского, Российской, Каскадной, Фурмановской, Казахской, Малиновского, Сарьяна, а также Щаденко, Туполева, Закруткина, Варфоломеева, Вавилова, Красноармейской и переулков Семашко, Университетский, Крепостной, - сообщил исполняющий обязанности дирекции по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова-на-Дону Дмитрий Васильев.
В общей сложности, согласно данным дорожников, приведены в порядок участки проезжей части 208 улиц, проспектов и переулков, включая мостовой переход на Малиновского. Ремонт идет в рамках исполнения муниципальных контрактов и гарантийных обязательств.
Дорожники выполняют работы в рамках гарантийных обязательствФото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
ИСТОЧНИК KP.RU