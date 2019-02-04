Донские спасатели предупреждают о сильном гололеде

СЕГОДНЯ 13:18 2019-02-04T13:24:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Донские спасатели распространили штормовое предупреждение. Со ссылкой на синоптиков, они сообщают, что до середины 5 февраля на севере Ростовской области сильный гололед может стать причиной происшествий (обрывы проводов, аварии, падения деревьев и конструкций).

- Настоятельно рекомендуем при выходе на улицу быть осторожными, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, - говорится в официальном сообщении ведомства. - Водителей просим быть предельно аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Не менее внимательными надо быть пешеходам, особенно при переходе дорог. Автоинспекторы просят ростовчан не забывать, что во время гололеда увеличивается тормозной путь автомобиля.

Напомним, в течение недели в Ростовской области, в том числе в донской столицы, ожидаются перепады температур (от - 2 С до + 4 С), но без сильных осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU