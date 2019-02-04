2019-02-04T13:24:44+03:00
Общество

Донские спасатели предупреждают о сильном гололеде

Жителей просят быть осторожнее
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
..Фото: ГУ МЧС России по РО
Изменить размер текста:

Донские спасатели распространили штормовое предупреждение. Со ссылкой на синоптиков, они сообщают, что до середины 5 февраля на севере Ростовской области сильный гололед может стать причиной происшествий (обрывы проводов, аварии, падения деревьев и конструкций).

- Настоятельно рекомендуем при выходе на улицу быть осторожными, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач, - говорится в официальном сообщении ведомства. - Водителей просим быть предельно аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.

Не менее внимательными надо быть пешеходам, особенно при переходе дорог. Автоинспекторы просят ростовчан не забывать, что во время гололеда увеличивается тормозной путь автомобиля.

Напомним, в течение недели в Ростовской области, в том числе в донской столицы, ожидаются перепады температур (от - 2 С до + 4 С), но без сильных осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Аксайском районе в поле нашли тело молодого мужчины с огнестрельными ранениями в спину
За месяц в Ростове-на-Дону отремонтировано свыше 200 объектов автодорог
Прибытие четырех авиарейсов в «Платов» задерживается из-за тумана, из графика на вылет выбились еще несколько бортов
В Новошахтинске угарным газом отравились супруги и трое детей, один ребенок скончался
Проблемы в семье могли стать причиной гибели известного бизнесмена в Ростове-на-Дону
Портал в подземный мир: в центре Ростова-на-Дону снова провалился асфальт
Американские хулиганы разбили машину Басты после его концерта
«Песни и тексты знает каждый»: Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова высказалась по поводу смерти Децла
Звезда Playboy из Ростова-на-Дону выложила в Instagram обнаженное фото
Как сделать беседку идеальным местом для отдыха и шашлыков в любое время года? На помощь приходят мягкие окна