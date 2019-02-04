2019-02-04T13:40:35+03:00
Происшествия

В Аксайском районе в поле нашли тело молодого мужчины с огнестрельными ранениями в спину

Правоохранители устанавливают подозреваемого
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Оперативники ищут мужчину, с которым подозреваемый уехал на машинеОперативники ищут мужчину, с которым подозреваемый уехал на машинеФото: ГУ МВД России по РО
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Под Ростовом в поле (у поселка Возрожденный Аксайского района) нашли тело 26-летнего местного жителя с огнестрельными ранениями в спину (судя по всему, в него стреляли, когда он пытался убежать). Как стало известно «КП-Ростов», личность погибшего уже установлена, на данный момент идут оперативно-разыскные мероприятия. Правоохранители ищут мужчину, с которым погибший уехал на машине.

- Мы не может утверждать о его причастности к убийству, потому что проверяются все версии, - пояснил источник.

Напомним, накануне, 3 февраля, В Ростове на проспекте Соколова 53-летний мужчина расстрелял приятеля из ружья на пороге пивной. Прибывшая на место преступления полиция, составив тут же фоторобот по приметам, объявила его в розыск, однако вскоре он пришел сдаваться сам. По факту покушения на убийство уже возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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