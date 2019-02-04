Присматривал за детьми: в Ростове-на-Дону мужчина украл у знакомой украшений на 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:08 2019-02-04T14:21:55+03:00

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В Ростове-на-Дону задержали 29-летнего жителя донской столицы, который присматривал за детьми своей знакомой и, как считают правоохранители, похитил у женщины ювелирные украшения. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело, а подозреваемый задержан (сейчас принимается решение о мере пресечения на время расследования).

- Злоумышленник присматривал за детьми и знал когда хозяев квартиры не будет дома, - утверждают в правоохранительных органах. - Украденные украшения, стоимостью почти 150 тысяч рублей, мужчина продал.

Если вина няни будет доказана в суде, то ему грозит серьезный срок - до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Таганроге повязали двух братьев, которые промышляли кражами. Согласно официальной версии стражей порядка, они воровали из машин все, что там оставили хозяева.

ИСТОЧНИК KP.RU