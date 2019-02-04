Присматривал за детьми: в Ростове-на-Дону мужчина украл у знакомой украшений на 150 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону задержали 29-летнего жителя донской столицы, который присматривал за детьми своей знакомой и, как считают правоохранители, похитил у женщины ювелирные украшения. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело, а подозреваемый задержан (сейчас принимается решение о мере пресечения на время расследования).
- Злоумышленник присматривал за детьми и знал когда хозяев квартиры не будет дома, - утверждают в правоохранительных органах. - Украденные украшения, стоимостью почти 150 тысяч рублей, мужчина продал.
Если вина няни будет доказана в суде, то ему грозит серьезный срок - до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в Таганроге повязали двух братьев, которые промышляли кражами. Согласно официальной версии стражей порядка, они воровали из машин все, что там оставили хозяева.
ИСТОЧНИК KP.RU