2019-02-04T14:21:50+03:00
Общество

8 февраля состоится пресс-тур по Южному федеральному университету, посвященный дню российской науки «От искусственного интеллекта до новых материалов»

Дарья Владимирова
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Время: 09:00 – 18:00

Место: Южный федеральный университет (г.Ростов-на-Дону и г. Таганрог)

В комфортабельном автобусе участники пресс-тура совершат путешествие по передовым лабораториям ЮФУ. В ходе программы журналисты посетят:

г.Ростов-на-Дону

Институт интеллектуальных материалов – синтез и исследование новых функциональных материалов для различных применений.

Центр нейротехнологий – исследования по разработке и применению интерфейсов «мозг-компьютер» создания биогибридных сенсорных систем.

Академия биологии и биотехнологии – исследование и мониторинг почв для целей АПК.

г.Таганрог

Институт нанотехнологий электроники и приборостроения ЮФУ – экскурсия в лаборатории гермозоны-2 (лаборатории, которые занимаются исследованиями в области наноэлектроники и молекулярной электроники, а также приборно-технологического моделирования)

Институт радиотехнических систем и управления ЮФУ – посещение инжинирингового и техно-центра Южного федерального университета в Таганроге.

Организаторы мероприятия предоставляют транспорт, сопровождение и питание (обед) в рамках пресс-тура.

Необходима регистрация

8 февраля 2019 года (пятница)

Начало пресс-тура: 09:00

г.Ростов-на-Дону, ул. Р.Зорге, 5, у входа в здание физического факультета Южного федерального университета.

Контактное лицо: руководитель пресс-службы ЮФУ Свечников Андрей 8 (863) 218 40 00 доб.10026

ИСТОЧНИК KP.RU

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