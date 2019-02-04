2019-02-04T14:21:32+03:00
Происшествия

В Таганроге два брата промышляли кражами из автомобилей

Полицейские подозревают, что на их счету серия преступлений
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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По факту кражи уже возбуждено делоПо факту кражи уже возбуждено делоФото: Иван ВИСЛОВ
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В Таганроге под следствием оказались два брата (24 года и 29 лет). Согласно официальной версии правоохранительных органов, они промышляли кражами из автомобилей, причем не разбивали стекла, а вскрывали машины с помощью специального устройства. Во время последнего преступления их добычей стали десять тысяч рублей и документы.

- Оперативники выяснили, что они дождались, пока хозяин покинет автомобиль, после чего программой-сканером отключили сигнализацию, - рассказали полицейские.

Хозяин машины, обнаружив пропажу, тут же обратился к стражам порядка, которые по горячим следам взяли подозреваемых, которые не успели избавиться от похищенных документов. В настоящее время в отношении мужчин возбуждено уголовное дело, проверяется их причастность к аналогичным преступлениям. Известно, что ранее младший брат уже был судим за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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