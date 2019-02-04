2019-02-04T14:37:40+03:00
Происшествия

За сутки на дорогах Ростовской области погибли два пешехода

По фактам ДТП проводятся проверки
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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По фактам ДТП автоинспекторы уже начали проверкиПо фактам ДТП автоинспекторы уже начали проверкиФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В минувшее воскресенье, 3 февраля, на дорогах Ростовской области погибли два человека, которые, по предварительной информации, в темное время суток шли в неположенном месте.

- В 00:45 в Ростов-на-Дону на улице Большая Садовая водитель автомобиля «Шкода Октавия» допустил наезд на пешехода, - рассказали в донской автоинспекции. - От удара молодого человека отбросило на ехавшую «Ладу».

Очевидцы вызвали скорую, но 22-летний парень скончался до приезда медиков. Вторая трагедия случилась на автодороге «Новошахтинск - Майский», где ВАЗ-2114 сбил человека, также перебегавшего проезжую часть в неположенном месте. Личность погибшего устанавливается.

По фактам дорожных происшествий проводятся проверки, а автоинспекторы призывают пешеходов использовать одежду со световозвращающими элементами, которая в темноте «обозначает» человека на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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