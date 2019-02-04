«Ну что, мамули?»: Виктория Лопырева выясняет, нужно ли делать ребенку прививки

СЕГОДНЯ 16:19 2019-02-04T16:19:37+03:00

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Модель Виктория Лопырева из Ростова-на-Дону опубликовала в своем Инстаграм очередное пикантное фото. В последнее время красавица уже не скрывает того, что находится в интересном положении, а, напротив, просит бывалых поделится лайфхаками из жизни младенцев. Вот и ее очередной пост о том, стоит ли детям делать прививки.

- Ну что, мамули? - обратилась к подписчицам Виктория. - Рассказывайте про свое отношение к прививкам. Аргументы и факты, истории из жизни и прочие подробности. Я всегда была против, у меня своя теория по этому поводу, но и ответственность огромная. Что думаете? Делать или нет? И почему?

Народ принялся живо обсуждать тему.

lopyrevavika Ну что, мамули?

- Я не делала, в последствии узнала, что ребенок родился с аутичными чертами, врачи сказали, что если бы сделала прививки, ситуация ухудшилась бы до не возвратного момента, - написала одна из Интернет-подписчиц. - Сейчас ребенок учиться в международной школе, знает три языка и имеет много друзей, занимается театральной деятельностью и планирует быть режиссером. Так что вам решать!

Но были и другие мнения: «Всю жизнь люди делали прививки, и вдруг стало вредно». Или вот:

- Моя старушка говорит, что это обязательный процесс, - пишет подписчик белокурой красавицы. - Она у меня - мать-героиня, родила пятерых детей. И пожелал Виктории: «Легких родов».

ИСТОЧНИК KP.RU