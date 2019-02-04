В Ростовской области полицейские крышевали продажу контрафактных сигарет

СЕГОДНЯ 16:31 2019-02-04T18:08:14+03:00

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Сотрудников полиции города Каменск-Шахтинский подозревают в крышевании контрафакта. В минувшие выходные в помещении отдела внутренних дел прошли обыски, в ходе которых, как пояснил региональный следком, "изъяты документы, имеющие значение для уголовного дела".

Согласно официальной версии, четверо местных жителей занимались продажей сигарет без маркировки (это преступление, которое предусмотрено УК РФ). Контрабандную продукцию прятали на складах, а продавали через магазины. Схема действовала под крышей двух провоохранителей, с которыми, похоже, подозреваемые делились доходами.

- В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в СУ СК России по Ростовской области. - Проводятся мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления, а также всех лиц, причастных к его совершению.

В ГУ МВД России по РО добавляют, что по факту проводится служебная проверка, если подтвердятся подозрения, то стражи порядка будут уволены по отрицательным мотивам.

ИСТОЧНИК KP.RU