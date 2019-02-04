«Популярность падает - снимай трусы»: Футболист Тарасов опубликовал полуголое фото с женой в бане

СЕГОДНЯ 16:53 2019-02-04T16:53:15+03:00

Супруги поженились чуть больше года назад. Фото: Инстаграм Дмитрия Тарасова.

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях жаркие споры по поводу фотографии, которую опубликовал в своем Инстаграм футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов. На ней спортсмен нежится со своей супругой Анастасией в воде.

- Выходные подходят к концу, побаловали себя в русской бане, - подписал фотографию спортсмен. - Утром улетаю на сборы, а сейчас едем к дочке.

Однако поклонников заинтересовало другое:

- Верное дело. Популярность падает- снимай трусы, - оставил комментарий один из Интернет-пользователей.

- Может у него дубовый листочек между ног, - предположил другой.

- Всем бы так «непублично» жить, - напомнил слова из прошлой жизни футболисту третий.

tarasov23 Выходные подходят к концу, побаловали себя в русской бане

Были и те, кто предположил: выплаты алиментов для старшей дочери съели весь семейный бюджет.

Злопыхателям ответил еще один подписчик Дмитрия:

- Всем так все интересно: И почему он без трусов? И заплатил ли алименты? И почему он так полюбил показывать свою личную жизнь? Он и его жена разберутся без вас!

К слову, пост с фото набрал больше 65 тысячи лайков за несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU