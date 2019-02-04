«Популярность падает - снимай трусы»: Футболист Тарасов опубликовал полуголое фото с женой в бане
В социальных сетях жаркие споры по поводу фотографии, которую опубликовал в своем Инстаграм футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов. На ней спортсмен нежится со своей супругой Анастасией в воде.
- Выходные подходят к концу, побаловали себя в русской бане, - подписал фотографию спортсмен. - Утром улетаю на сборы, а сейчас едем к дочке.
Однако поклонников заинтересовало другое:
- Верное дело. Популярность падает- снимай трусы, - оставил комментарий один из Интернет-пользователей.
- Может у него дубовый листочек между ног, - предположил другой.
- Всем бы так «непублично» жить, - напомнил слова из прошлой жизни футболисту третий.
Были и те, кто предположил: выплаты алиментов для старшей дочери съели весь семейный бюджет.
Злопыхателям ответил еще один подписчик Дмитрия:
- Всем так все интересно: И почему он без трусов? И заплатил ли алименты? И почему он так полюбил показывать свою личную жизнь? Он и его жена разберутся без вас!
К слову, пост с фото набрал больше 65 тысячи лайков за несколько дней.
ИСТОЧНИК KP.RU