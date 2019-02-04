2019-02-04T16:53:15+03:00
Общество

«Популярность падает - снимай трусы»: Футболист Тарасов опубликовал полуголое фото с женой в бане

Подписчики с жаром обсуждают увиденное
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Супруги поженились чуть больше года назад. Фото: Инстаграм Дмитрия Тарасова.Супруги поженились чуть больше года назад. Фото: Инстаграм Дмитрия Тарасова.
Изменить размер текста:

В социальных сетях жаркие споры по поводу фотографии, которую опубликовал в своем Инстаграм футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов. На ней спортсмен нежится со своей супругой Анастасией в воде.

- Выходные подходят к концу, побаловали себя в русской бане, - подписал фотографию спортсмен. - Утром улетаю на сборы, а сейчас едем к дочке.

Однако поклонников заинтересовало другое:

- Верное дело. Популярность падает- снимай трусы, - оставил комментарий один из Интернет-пользователей.

- Может у него дубовый листочек между ног, - предположил другой.

- Всем бы так «непублично» жить, - напомнил слова из прошлой жизни футболисту третий.

tarasov23tarasov23
Выходные подходят к концу, побаловали себя в русской бане
61991 отметок «Нравится»710 комментариевInstagram

Были и те, кто предположил: выплаты алиментов для старшей дочери съели весь семейный бюджет.

Злопыхателям ответил еще один подписчик Дмитрия:

- Всем так все интересно: И почему он без трусов? И заплатил ли алименты? И почему он так полюбил показывать свою личную жизнь? Он и его жена разберутся без вас!

К слову, пост с фото набрал больше 65 тысячи лайков за несколько дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Неклиновском районе автоинспекторы эвакуировали людей во время пожара в частном доме
«Но все-таки моя душа Россия»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в откровенном купальнике попрощалась с Дубай
«Куда катимся...»: Звезда Playboy Мария Лиман сняла трусики на камеру
«Какая энергетика»: Фото в сценическом костюме «Мисс Россия» Татьяны Котовой оценили поклонники
Автоинспекторы Ростовской области предупредили водителей об операции «Левая полоса»
В Ростовской области полицейские крышевали продажу контрафактных сигарет
«Ну что, мамули?»: Виктория Лопырева выясняет, нужно ли делать ребенку прививки
За сутки на дорогах Ростовской области погибли два пешехода
8 февраля состоится пресс-тур по Южному федеральному университету, посвященный дню российской науки «От искусственного интеллекта до новых материалов»
В Таганроге два брата промышляли кражами из автомобилей
Присматривал за детьми: в Ростове-на-Дону мужчина украл у знакомой украшений на 150 тысяч рублей
В Аксайском районе в поле нашли тело молодого мужчины с огнестрельными ранениями в спину
Донские спасатели предупреждают о сильном гололеде
За месяц в Ростове-на-Дону отремонтировано свыше 200 объектов автодорог
Прибытие четырех авиарейсов в «Платов» задерживается из-за тумана, из графика на вылет выбились еще несколько бортов
В Новошахтинске угарным газом отравились супруги и трое детей, один ребенок скончался
Проблемы в семье могли стать причиной гибели известного бизнесмена в Ростове-на-Дону
Портал в подземный мир: в центре Ростова-на-Дону снова провалился асфальт
Американские хулиганы разбили машину Басты после его концерта
«Песни и тексты знает каждый»: Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова высказалась по поводу смерти Децла
Звезда Playboy из Ростова-на-Дону выложила в Instagram обнаженное фото
Как сделать беседку идеальным местом для отдыха и шашлыков в любое время года? На помощь приходят мягкие окна