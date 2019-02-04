Автоинспекторы Ростовской области предупредили водителей об операции «Левая полоса»
В понедельник, 4 февраля, в Ростовской области стартовала операция «Левая полоса». В течение двух недель автоинспекторы намерены выявлять и штрафовать тех водителей, которые создают помехи другим участникам движения, медленно двигаясь по левой полосе при наличии свободной правой.
- Некоторые возможно забыли, а мы напоминаем, что вне населенных пунктов, а также... на дорогах, где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части, - говорят в правоохранительных органах. - Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых.
Нарушителей обещают штрафовать. Сумма, кстати, не маленькая - 1500 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU