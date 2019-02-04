«Какая энергетика»: Фото в сценическом костюме «Мисс Россия» Татьяны Котовой оценили поклонники

СЕГОДНЯ 17:15 2019-02-04T17:15:09+03:00

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Лайфхаками на тему, что делать, если хочется счастья, поделилась красавица из Ростовской области Татьяна Котова. «Мисс Россия» опубликовала в своем Инстаграм пост с советами, которые, по ее мнению, работают.

- Если нам хочется счастья, стоит осчастливить другого, - считает модель и певица. - Если нам надоело одиночество, можно стать кому-то другом, чтобы этот человек не чувствовал себя одиноким. Если нам хочется радости, порадуем других. На самом деле не важно, какие эмоции мы хотим пережить. Самый близкий путь к этому - дать то же переживание/чувство другим. Не стоит ждать, пока мир предоставит нам то, чего мы хотим. Стоит стать источником для других и дать эти эмоции людям!

kottova Многим нравится стабильность.

Подписчики мгновенно отреагировали на откровения Котовой.

- Какие правильные слова, Танечка! Спасибо за то, что ты есть, и за то тепло, что ты даришь людям. Ты солнце, ты свет, ты любовь! - подписал один из поклонников.

- Вы очень шикарная девушка! Творческие люди всегда умеют радоваться жизни и быть счастливыми, - согласен другой.

Но комплиментов удостоились не только мысли блондинки, но и ее атмосферное фото: «Какая энергетика» и «Какие красивые костюмчики».

ИСТОЧНИК KP.RU