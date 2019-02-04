2019-02-04T17:28:56+03:00
Общество

«Куда катимся...»: Звезда Playboy Мария Лиман сняла трусики на камеру

Поклонники просят модель остановиться
ГОШЕВ Игорь
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Поклонники просят модель остановиться. Фото: Инстаграм Марии Лиман.Поклонники просят модель остановиться. Фото: Инстаграм Марии Лиман.
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Настоящую бурю гнева от поклонников вызвало фото красавицы Марии Лиман. Его сексапильная брюнетка из Ростова-на-Дону - девушка снялась для календаря мужского журнала Playboy, опубликовала в своем Инстаграм. На снимке модель демонстрирует зрителям элемент нижнего белья.

- Когда одна остаюсь дома, хочется немного пошалить, - подписала неоднозначный снимок красотка. - А какие шалости у Вас?

Однако реакцию от поклонников Мария получила явно не ту, которую ожидала.

liman_marialiman_maria
Хочется немного пошалить
21471 отметок «Нравится»627 комментариевInstagram

- Когда других талантов нет, будь готова постоянно снимать трусы, чтобы удержать аудиторию, - написал один из Интернет-пользователей.

- Не так я себе представлял слово «шалить» от девушки, - честно признался другой.

- Мне кажется, это тот самый момент, когда тонкая грань, превращающая юмор и эротику в пошлость - пройдена, - резко осадил модель третий.

Однако 20 тысяч поклонников, все же поставили свои «лайки» под этой ее фотографией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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