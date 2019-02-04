«Но все-таки моя душа Россия»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в откровенном купальнике попрощалась с Дубай

СЕГОДНЯ 17:41 2019-02-04T17:41:44+03:00

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«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова из Ростова-на-Дон пробыла 40 дней в Дубай. Об этом красавица поведала в своем Инстаграм.

- Я человек мира, бесспорно, везде мне хорошо, - написала модель. - Но все-таки моя душа Россия. Как бы тут прекрасно не было, все-таки мое родное место не заменить. Жизнь странная штука, то ты стараешься быстрее скоротать время, то пытаешься растянуть каждую секунду. Много идей посетило за эти два дня, какое-то откровение. Такое ощущение, что невидимая сила дает мне пинок. Я даже позавчера рыдала крокодильими слезами, что некоторые планы настолько кажутся интересными и увлекающими, но так тяжело могут даться.

rasulova_valentina Как грустно улетать.

Кроме того, красавица рассказала, что готовит со своей мамой совместный бизнес-проект. Он откроется через пару месяцев.

Однако поклонники больше заинтересовались не интригой, которую попыталась создать красавица, а ее фото в откровенном купальнике. Сотни лайков и комментариев в духе: «Просто очень-очень красивая».

ИСТОЧНИК KP.RU