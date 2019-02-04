В Неклиновском районе автоинспекторы эвакуировали людей во время пожара в частном доме
Полицейские отключили газ и отогнали машины
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В селе Бессергеновка Неклиновского района полицейские помогли семье, дом которой загорелся.
- Во время патрулирования они, заметив густой дым, поехали в его сторону, - рассказали в УГИБДД Ростовской области. - Около дома, который загорелся, сотрудники увидели жильцов – пожилую пару с внучкой, самостоятельно пытающихся спасти свое имущество.
Стражи порядка отключили газ, отогнали машины и эвакуировали соседей, чтобы избежать возможных крупных последствий, после чего ограничили движение машин в районе возгорания, тем самым обеспечили беспрепятственный подъезд пожарных машин и скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU