В Неклиновском районе автоинспекторы эвакуировали людей во время пожара в частном доме

СЕГОДНЯ 18:16 2019-02-04T18:16:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Бессергеновка Неклиновского района полицейские помогли семье, дом которой загорелся.

- Во время патрулирования они, заметив густой дым, поехали в его сторону, - рассказали в УГИБДД Ростовской области. - Около дома, который загорелся, сотрудники увидели жильцов – пожилую пару с внучкой, самостоятельно пытающихся спасти свое имущество.

Стражи порядка отключили газ, отогнали машины и эвакуировали соседей, чтобы избежать возможных крупных последствий, после чего ограничили движение машин в районе возгорания, тем самым обеспечили беспрепятственный подъезд пожарных машин и скорой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU