2019-02-05T08:23:31+03:00
Общество

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» из-за тумана ограничили движение

Пока речь идет об общественном транспорте
Ольга ГОПАЛО
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В Ростовской области сильный туман внес корректировки в работу общественного транспорта.В Ростовской области сильный туман внес корректировки в работу общественного транспорта.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Ростовской области сильный туман внес корректировки в работу общественного транспорта. Как сообщили в Главном Управлении МВД России по региону со ссылкой на синоптиков, видимость на некоторых участках дорог составляет всего около двадцати метров. Из-за этого рано утром во вторник, 5 февраля 2019 года, было введено ограничение для проезда. Правда, пока оно касается только проезда общественного транспорта. Известно, что в настоящее время не проехать по федеральной трассе М-4 «Дон» - ориентировочно от города Новочеркасска до границы Воронежа (это с 1038 по 777 км, - прим. автр.).

Госавтоинспекторы предупреждают водителей, что при такой дорожной обстановке важно увеличить дистанцию до впереди движущегося транспорта, выбирать скорость, которая бы обеспечивала постоянный контроль над дорогой, и быть предельно внимательными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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