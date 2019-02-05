2019-02-05T09:22:19+03:00
Происшествия

В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб человек

Инцидент случился рано утром в хуторе Красный луч
Ольга ГОПАЛО
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Инцидент случился рано утром в донском хуторе. Фото: ДПЧСИнцидент случился рано утром в донском хуторе. Фото: ДПЧС
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Накануне, 4 февраля, в хуторе Красный Луч Октябрьского сельского района Ростовской области произошло ЧП. Вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил около 07:35 с улицы Заречной. Очевидцы утверждали: горел частный дом. Огнеборцы сразу же выехали на место происшествия.

- Возгорание произошло в доме на площади два квадратных метра, - рассказали в Главном управлении МЧС России по региону. - Уже через восемнадцать минут огонь удалось локализовать, а к восьми часам утра возгорание удалось полностью ликвидировать. На месте работали пять человек огнеборцев и две спецмашины. Сообщается об одном погибшем.

В донском ведомстве просят жителей региона внимательно соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку от этого зависит не только жизнь, но и сохранность имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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