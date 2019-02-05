В Ростове-на-Дону горел магазин «Эколас»
В понедельник, 4 февраля, в Ростове-на-Дону пожарные выезжали на улицу Советскую, что в Нахичевани. Известно, что вызов поступил ближе к вечеру в 16:27. Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области, пожар произошел в магазине известной обувной сети «Эколас».
- Магазин располагался в двухэтажном здании жилого дома, - добавили в ведомстве. - По предварительным данным, повреждены потолочные перекрытие на общей площади в четыре квадратных метра. На месте работали пять человек огнеборцев и одна спецмашина. Через двенадцать минут огонь удалось локализовать, еще через шесть полностью ликвидировать. Благодаря оперативным действиям пожарных спасены люди. Пострадавших нет.
Теперь специалистам предстоит выяснить причины инцидента.
Напомним, при пожаре в жилом доме в Октябрьском сельском районе погиб человек.
ИСТОЧНИК KP.RU