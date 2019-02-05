В Ростове-на-Дону сильный туман продлится до конца недели

СЕГОДНЯ 10:47 2019-02-05T10:47:20+03:00

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В ближайшие дни погода в городе Ростове-на-Дону вряд ли будет способствовать прогулкам на свежем воздухе. На улицах будет пасмурно и тоскливо. Так, во вторник, 5 февраля, на столбиках уличных термометров ожидается около нуля градусов.

А вот в среду, 6 февраля, сильный туман продолжит доставлять неудобства, в том числе автомобилистам. Как говорят метеорологи, видимость составит меньше километра. Днем похолодает до минус двух градусов, ветер усилится до восьми метров в секунду.

В четверг, 7 февраля, снова сильный туман и до минус одного. А вот в пятницу, 8 февраля, возможен небольшой снег. Временами порывы ветра будут достигать одиннадцати метров в секунду, похолодает до минус трех градусов.

В выходные - от нуля до минус двух и без осадков. А к вечеру воскресенья, 10 февраля, сильный туман.

ИСТОЧНИК KP.RU