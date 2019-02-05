В центре Ростова-на-Дону из-за массовой аварии образовалась большая пробка

СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-05T11:08:35+03:00

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Сегодня утром, 5 февраля, около 9 часов в центре Ростова произошло ДТП. Как рассказали очевидцы в социальных сетях, на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Соколова лоб в лоб столкнулись иномарки Volkswagen Polo и Chevrolet Aveo, зацепив по касательной еще Hyundai Elantra и Kia Rio. Пострадавшим понадобилась помощь медиков. На место прибыли пожарные и автомобиль реанимации

Разбитые машины перекрыли значительную часть дороги. В результате на Красноармейской в час пик образовалась пробка от Гвардейской площади до Кировского проспекта.

- И что, так полдня стоять? Сфотографировали - освободили дорогу, и хоть два дня пишите протокол! Не задерживайте движение! К тому же камеры на перекрестках стоят, все записали! - возмутился пользователь социальной сети Александр Белоглазов.

ИСТОЧНИК KP.RU