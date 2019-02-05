СЕГОДНЯ 11:15 2019-02-05T11:15:39+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать электричество. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать электричество

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Отключение света в Ростове-на-Дону 6-8 февраля 2019: где и когда. В ближайшие дни в Ростове-на-Дону будут плановые отключения электричества. Они запланированы в разных районах города. По словам энергетиков, их цель не допускать возникновения аварийных ситуаций, именно поэтом и проводится профилактика.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света*

6 февраля с 09:00 до 17:00:

- ул. Стабильная 11, 13, 21.

- просп. Космонавтов 41, 41Б, 43/2, 43/36.

- пер. Автобусный 10-20; ул. Красноводская 1-7; пер. Таманский 9-23, ул. Нансена 136-144; пер. Уфимский 12-22, 11-19.

6 февраля с 10:00 до 13:00 и с 13:30 до 16:30:

- просп. Коммунистический 47.

6 февраля с 10:00 до 12:00:

- ул. Красноармейская 222/61, 224/94, 232, 234, 236; ул. Максима Горького 219; просп. Кировский 92; пер. Университетский 62-64; ул. Восточная 5-7; просп. Ворошиловский 44-46, 46/176; ул. Красноармейская 176-182; ул. М. Горького 130-132; просп. Соколова 47-53.

- ул. Ленина 54-58, 58А, 58Б, 58К; ул. Новаторов 2-12, 12А, 12В, 12/1-Дет. Сад., 14, 14А.

6 февраля с 13:00 до 15:00:

- просп. Ворошиловский 44-46, 46/176; ул. Красноармейская 176-182; ул. М. Горького 130-132; просп. Соколова 47-53.

6 февраля с 12:00 до 14:00:

- ул. Красноармейская 222/61, 224/94, 232, 234, 236; ул. Максима Горького 219; просп. Кировский 92; пер. Университетский 62-64; ул. Восточная 5-7.

6-7 февраля с 09:00 до 17:00:

- ул. Майская 7-13, 8-12; ул. 18-я линия 13-23, 2-28; ул. Советская 7.

7 февраля с 09:00 до 17:00:

- ул. Жмайлова 4/5; ул. Стабильная 15/1, 17/1, 21/1.

просп. Космонавтов 37, 39, 39/1; ул. Королёва 19/1.

7 февраля с 09:00 до 16:00:

- ул. Петрашевского 87-105, 48/23, 48/3, 48А, 48, 36-46; просп. Стачки 21, 21А.

7 февраля с 09:00 до 18:00:

- пер. Бабушкина 1-17, 6-12; ул. 1-я Баррикадная 20-22, 29; ул. Профсоюзная 45; ул. Русская 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 74, 106; пер. Старобельский 13-14; просп. Стачки 16; ул. Токарная 19-29, 2-42.

6-8 февраля с 09:00 до 17:00:

- с/т «Жемчужина»; РСМ«Товарищ»; «Дружба»; «Росинка»; «Мичуринец»; «Россельмашевец»; «Красный Аксай».

8 февраля с 09:00 до 17:00:

- ул. Благодатная 211, 253, 267, 269; пер. Доблестный 23, 24, 26; ул. Малиновского 15Ж, 52Е, 54Б, 58, 60; ул. 2-я Патриотическая 59; ул. Правовая 78.

8 февраля с 09:00 до 16:00:

- просп. Стачки 159-171, 21, 21А, 23/8, 23/48.

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU