В международную группу экспертов вошел профессор ЮФУ

СЕГОДНЯ 11:26 2019-02-05T11:26:55+03:00

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Профессор Южного федерального университета вошел в международную группу экспертов, которая будет заниматься исследовательскими установками мега-класса. Известно, что такое приглашение получил профессор Александр Солдатов, он - директор Международного института интеллектуальных материалов ЮФУ. Ученый совместно со своими коллегами будет проводить анализ деятельности и планов развития Швейцарско-Норвежской лаборатории синхротронного излучения (SNBL), которая является одним из мировых лидеров в использовании синхротронного излучения для диагностики атомной структуры материалов, в том числе при реальных технологических условиях (режим operando) и при экстремальных воздействиях. Она использует Европейский источник синхротронного излучения во французском городе Гренобль.

К слову, число статей, опубликованных в высокорейтинговых научных изданиях из базы Web-of-Science по результатов проведенных в лаборатории исследований, уже давно превысило тысячу.

- Привлечение сотрудников ЮФУ к экспертизе такой лаборатории несомненно свидетельствует о признании вуза как одного из ведущих международных исследовательских центров в области применения синхротронного излучения в области наук о материалах, - говорят эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU