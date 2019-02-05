«Ростелеком» стал лауреатом премии «Серебряный Лучник-Юг»

СЕГОДНЯ 11:32 2019-02-05T11:32:20+03:00

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«Ростелеком» стал лауреатом IX премии в сфере развития связей с общественностью «Серебряный Лучник-Юг». Победу в номинации «Лучший проект в области корпоративных коммуникаций» одержали «Кибертурниры по World of Tanks в ЮФО и СКФО». Публичная защита номинантов и награждение лауреатов состоялось 1 февраля в музее «Шолохов-Центр» в Ростове-на-Дону. Организатором мероприятия традиционно выступило коммуникационное агентство «АГТ-Юг».

В конкурсе приняли участие компании и общественные организации из Южного и Северно-Кавказского федеральных округов. Всего вниманию жюри было представлено 110 проектов в 5 номинациях. Путем заочного голосования к защите были допущены 20 работ, вошедших в шорт-лист премии. Они отбирались членами жюри по ключевым критериям, среди которых значились оригинальность замысла и реализации, соответствие задач и результатов, изменения в поведении целевых аудиторий, а также качество подачи и ответов на вопросы экспертов.

Вячеслав Плеханов, директор Департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком»: «Кибертурниры по World of Tanks – события, организованные в поддержку тарифного плана «Игровой» от «Ростелеком». При этом игровой формат позволил наполнить событие актуальными для геймеров содержанием и эмоциями. Благодаря высокой вовлеченности целевой аудитории турниры вызвали широкий резонанс далеко за пределами игровой среды. Уверен, эксперты конкурса «Серебряный лучник» по достоинству оценили масштаб и результативность проекта».

Яна Алексеева, генеральный директор коммуникационного агентства «АГТ-ЮГ»: «В номинации «Корпоративные коммуникации» традиционно оживлённая конкуренция, в связи с этим компании всегда стремятся не только хорошо презентовать сильную коммуникационную составляющую в реализованных ими проектах, но и удивить рынок новым подходом к решению бизнес-задач. «Ростелекому» это удалось сделать лучше всех в 2018-м году».

Соревнования проводились в каждом из 9 филиалов компании, от Астрахани до Дагестана, и завершились финалом на фестивале «Киберпатишоу» в Краснодаре. Побороться за звание чемпиона по World of Tanks на каждый из региональных этапов «Ростелеком» пригласил сильнейшие команды.

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ИСТОЧНИК KP.RU