В Ростове-на-Дону открывается новый учебный корпус с высокотехнологичными станками

СЕГОДНЯ 12:12 2019-02-05T12:12:26+03:00

Он распахнет свои двери в ДГТУ в преддверии Дня науки

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В четверг, 7 февраля, в Ростове-на-Дону состоится важной событие. В преддверии Дня науки ДГТУ откроет новый учебный корпус, оснащенный современными высокотехнологичными станками. Он будет расположен на улице Шаповалова, 2. Церемония открытия назначена на 11:00. Как рассказали в вузе, площадь нового корпуса - более полутора тысяч квадратных метров. На первом этаже предусмотрено производство малого инновационного предприятия ДГТУ ООО «Энсет», на втором – бытовые и офисные помещения, а на третьем – учебные классы. Эта территория, оснащенная современным оборудованием, станет прообразом технопарка, формирующего экосистему технологического предпринимательства региона.

Фото: ДГТУ

Кроме того, в рамках открытия состоится круглый стол на тему: «Технопарки Ростовской области – драйвер развития технологического предпринимательства». Сообщается, что мероприятии примет участие курирующий вопросы промышленности, энергетики и транспорта замгубернатора Ростовской области Михаил Тихонов, эксперты из столичных технопарков, представители власти, бизнеса и университетского сообщества. А модератором круглого стола выступит руководитель аналитического центра «Эксперт Юг» Владимир Козлов.

ИСТОЧНИК KP.RU