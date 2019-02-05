В Ростове-на-Дону на месяц ограничат движение на проспекте Шолохова

СЕГОДНЯ 15:24 2019-02-05T15:26:16+03:00

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Департамент автомобильных дорог Ростова сообщил об ограничении движения на проспекте Шолохова. Там, с 25 февраля по 31 марта 2019 года, пройдет капитальный ремонт водопровода, в связи с чем рабочие будут поэтапно разрывать правую полосу движения в направлении от улицы Просвещения до улицы Селиванова. Ограничение для машин будет действовать на всем этом участке.

Ранее сообщалось, что в связи с капремонтом путепровода через улицу Менжинского будет ограничено движение транспорта на данной улице в створе улицы Курчатова, а конкретно - на южной стороне, под путепроводом. Мера будет действовать с 16 марта по 24 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU