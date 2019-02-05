Житель Багаевского района нашел во дворе своего дома противотанковую мину

СЕГОДНЯ 16:53 2019-02-05T17:12:50+03:00

Специалисты пришли к выводу, что это снаряд 1984 года выпуска

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В дежурную часть Росгвардии поступила информация, что житель станицы Багаевской во время земляных работ обнаружил у себя во дворе предмет, очень похожий на мину.

- На обследование находки незамедлительно направились сотрудники инженерно-технической группы ростовского ОМОН, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Прибывшие на место специалисты подтвердили наихудшие опасения владельца участка. Подозрительный предмет был идентифицирован росгвардейцами как противотанковый снаряд 1984 года выпуска со следами коррозии на корпусе. Правда, учебный. Боеприпас был вывезен на полигон для дальнейшего уничтожения.

Напомним, ежегодно в Ростовской области находят порядка 300 снарядов, которые пролежали в земле несколько десятков лет. Все они опасны, потому в случае обнаружения необходимо сразу звонить в службы экстренного реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU