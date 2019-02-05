2019-02-05T17:39:40+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Комарова построят физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым катком

Общая площадь центра — 2,6 га
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове будет два больших спортивных кластера - на Северном и левом берегу ДонаВ Ростове будет два больших спортивных кластера - на Северном и левом берегу ДонаФото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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В Ростове на Северном намерены развивать инфраструктуру для занятий массовыми видами спорта. В частности, на Комарова появится большой кластер, в который войдут физкультурно-спортивный комплекс, универсальный зал для игровых видов спорта с трибунами на две тысячи мест, фитнес-центр, бассейн, ледовая арена и футбольные поля.

- Земельный участок, на котором планируется строительство, сегодня находится в областной собственности, - пояснили в правительстве, где прошло совещание по подготовке строительства. - Прорабатывается возможность предоставления земельного участка для реализации проекта в рамках закона о крупных инвестпроектах.

Напомним, еще один спортивный кластер появится до 2025 года на левом берегу Дона, в его состав войдут стадион «Ростов-Арена», Гребной канал, Ледовый дворец и конноспортивная школа (последние два проекта на стадии реализации). Всего здесь будет представлено 46 видов спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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