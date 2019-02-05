2019-02-05T17:53:55+03:00
Происшествия

Двое жителей Ростова-на-Дону поставляли иностранцам фиктивные документы для легализации

Теперь мужчин будут судит
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Региональный следком сообщил о завершении расследования уголовного дела отношении двоих жителей Ростова-на-Дону. Они обвиняются в организация незаконного пребывания в России иностранных граждан.

- По версии следствия, обвиняемые, предоставляли документы, в том числе поддельные – справки о доходах физического лица в форме 2-НДФЛ и сертификаты о прохождении тестирования по русскому языку, как иностранному, тем самым обеспечивая иностранным гражданам возможность незаконно пребывать на территории России, - пояснили в ведомстве.

В течение двух лет (с 2016 по 2018 год) обвиняемые помогли легализоваться десяти иностранным гражданам. В ходе расследования уголовного дела они свою вину в совершении преступления признали в полном объеме, а грозит им до семи лет лишения свободы и крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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