2019-02-05T18:14:49+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону двоих полицейских приговорили за получении взятки к 15 годам «строгача»

Стражи порядка получили 145 тысяч рублей
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Ворошиловском районном суде вынесли приговор бывшим сотрудникам полиции, которые, согласно официальной версии, будучи при погонах, вымогали деньги. В обмен обещали переквалифицировать уголовное дело.

- Следствием и судом установлено, что они получили от родственника гражданина, подозреваемого в совершении преступления, незаконное денежное вознаграждение в сумме 145 тысяч рублей за квалификацию его деяний по статье УК РФ, предусматривающей наиболее мягкое наказание, - рассказали в СУ СК России по РО.

Когда в ситуацию вмешались оперативники ФСБ, стражи порядка были задержаны, а затем уволены по отрицательным основаниям. Приговор - 15 лет на двоих. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима, после освобождения им запрещено три года занимать должности правоохранительных органах и на государственной гражданской службе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Волгодонске чиновница устроила себя на работу преподавателем, чтобы досрочно уйти на пенсию
Двое жителей Ростова-на-Дону поставляли иностранцам фиктивные документы для легализации
В Ростове-на-Дону на Комарова построят физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым катком
Житель Багаевского района нашел во дворе своего дома противотанковую мину
В Ростове-на-Дону на месяц ограничат движение на проспекте Шолохова
В Ростове-на-Дону открывается новый учебный корпус с высокотехнологичными станками
«Ростелеком» стал лауреатом премии «Серебряный Лучник-Юг»
В международную группу экспертов вошел профессор ЮФУ
Отключение света в Ростове-на-Дону 6-8 февраля 2019: где и когда
В центре Ростова-на-Дону из-за массовой аварии образовалась большая пробка
В Ростове-на-Дону сильный туман продлится до конца недели
В Ростове-на-Дону горел магазин «Эколас»
В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб человек
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» из-за тумана ограничили движение
В Ростове-на-Дону чиновники ищут автора ролика об «электрике», который сдавал в аренду телевизоры в больнице
В Неклиновском районе автоинспекторы эвакуировали людей во время пожара в частном доме
«Но все-таки моя душа Россия»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в откровенном купальнике попрощалась с Дубай
«Куда катимся...»: Звезда Playboy Мария Лиман сняла трусики на камеру