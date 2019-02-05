В Ростове-на-Дону двоих полицейских приговорили за получении взятки к 15 годам «строгача»

СЕГОДНЯ 18:13 2019-02-05T18:14:49+03:00

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В Ворошиловском районном суде вынесли приговор бывшим сотрудникам полиции, которые, согласно официальной версии, будучи при погонах, вымогали деньги. В обмен обещали переквалифицировать уголовное дело.

- Следствием и судом установлено, что они получили от родственника гражданина, подозреваемого в совершении преступления, незаконное денежное вознаграждение в сумме 145 тысяч рублей за квалификацию его деяний по статье УК РФ, предусматривающей наиболее мягкое наказание, - рассказали в СУ СК России по РО.

Когда в ситуацию вмешались оперативники ФСБ, стражи порядка были задержаны, а затем уволены по отрицательным основаниям. Приговор - 15 лет на двоих. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима, после освобождения им запрещено три года занимать должности правоохранительных органах и на государственной гражданской службе.

ИСТОЧНИК KP.RU