В Ростове-на-Дону двоих полицейских приговорили за получении взятки к 15 годам «строгача»
В Ворошиловском районном суде вынесли приговор бывшим сотрудникам полиции, которые, согласно официальной версии, будучи при погонах, вымогали деньги. В обмен обещали переквалифицировать уголовное дело.
- Следствием и судом установлено, что они получили от родственника гражданина, подозреваемого в совершении преступления, незаконное денежное вознаграждение в сумме 145 тысяч рублей за квалификацию его деяний по статье УК РФ, предусматривающей наиболее мягкое наказание, - рассказали в СУ СК России по РО.
Когда в ситуацию вмешались оперативники ФСБ, стражи порядка были задержаны, а затем уволены по отрицательным основаниям. Приговор - 15 лет на двоих. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима, после освобождения им запрещено три года занимать должности правоохранительных органах и на государственной гражданской службе.
ИСТОЧНИК KP.RU