В Волгодонске чиновница устроила себя на работу преподавателем, чтобы досрочно уйти на пенсию

СЕГОДНЯ 18:31 2019-02-05T18:31:13+03:00

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В Волгодонске возбуждено уголовное дело в отношении уже бывшей заведующей отделом образования районной администрации. Ее подозревают сразу в двух преступлениях коррупционного характера - халатности и превышении должностных полномочий.

В частности, еще четыре года назад, будучи при должности, она якобы фиктивно трудоустроилась в одну из школ Волгодонского района на должность учителя обществознания. На самом деле не работала, а вот для досрочного выхода на пенсию педагогический стаж «капал».

- Также, по версии следствия, подозреваемая заключила муниципальные контракты с коммерческой организацией, в соответствии с которыми на расчетный счет были перечислены денежные средства сумме более 194 тысяч рублей, - пояснили в следкоме.

Это деньги за бесплатный проезд детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Вот только, как оказалось, фактически льгота предоставлена не была. Сейчас во всех обстоятельствах разбираются следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU