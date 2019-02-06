2019-02-06T10:30:32+03:00
Общество

В больнице Новочеркасска стены «подлечили» медицинским гипсом

Фото, появились в социальных сетях
ГОШЕВ Игорь
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Фото, появились в социальных сетях. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".Фото, появились в социальных сетях. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".
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В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают фотографии, которые опубликовал там один из Интернет-пользователей. На них видно заштукатуренные стены. Как уверяет автор снимков, они были сделаны в одной из больниц Ростовской области.

- Суровые больницы Новочеркасска - стены заделаны медицинским гипсом, - подписал фотограф.

Под фото уже сотни комментариев и лайков. Народ активно шутит на тему увиденного.

- Через месяц гипс снимут, а под ним все раны на стенах затянутся, - написал один из Интерент-пользователей.

Под фото уже сотни комментариев и лайков. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".

Под фото уже сотни комментариев и лайков. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".

- Ну это же больница! Ее тоже лечить надо. Когда стены ломаются, гипс надо по любому: перелом же, - шутит другой. - А потом скажут гипса нет...

- Скажите спасибо, что не забинтовали и йодом не помазали, - продолжает третий.

Справедливости ради один из горожан написал: «Тут можно любое название города написать, не ошибешься».

Но были и те, которые сообщили: этому ноу-хау уже несколько лет.

- Когда стояли старые деревянные окна, заклеивали на зиму гипсовыми бинтами. Милое дело было, не дуло, - написала ростовчанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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