В больнице Новочеркасска стены «подлечили» медицинским гипсом
В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают фотографии, которые опубликовал там один из Интернет-пользователей. На них видно заштукатуренные стены. Как уверяет автор снимков, они были сделаны в одной из больниц Ростовской области.
- Суровые больницы Новочеркасска - стены заделаны медицинским гипсом, - подписал фотограф.
Под фото уже сотни комментариев и лайков. Народ активно шутит на тему увиденного.
- Через месяц гипс снимут, а под ним все раны на стенах затянутся, - написал один из Интерент-пользователей.
Под фото уже сотни комментариев и лайков. Фото: группа Вконтакте "Ростов-Главный".
- Ну это же больница! Ее тоже лечить надо. Когда стены ломаются, гипс надо по любому: перелом же, - шутит другой. - А потом скажут гипса нет...
- Скажите спасибо, что не забинтовали и йодом не помазали, - продолжает третий.
Справедливости ради один из горожан написал: «Тут можно любое название города написать, не ошибешься».
Но были и те, которые сообщили: этому ноу-хау уже несколько лет.
- Когда стояли старые деревянные окна, заклеивали на зиму гипсовыми бинтами. Милое дело было, не дуло, - написала ростовчанка.
ИСТОЧНИК KP.RU