Василий Голубев раскритиковал работу коммунальщиков в Ростове-на-Дону по устранению гололеда на тротуарах

СЕГОДНЯ 11:08 2019-02-06T11:08:41+03:00

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе телепередачи «Главные о главном» на «Дон-24» раскритиковал работу коммунальных служб по расчистке тротуаров во время снегопадов в январе.

- Да, весь январь происходили перепады температуры с плюс на минус и наоборот, но, вне зависимости от этого, соответствующие дорожные службы должны быть готовы к любому развитию ситуацию, - отметил Голубев. - Если говорить о моей оценке их работы, то она совпадает с той, которую им ставят жители региона. И полного удовлетворения, очевидно, нет. Недостаточно быстрой была, например, реакция на появлявшийся гололед, не всегда — на выпадение снега. Можно говорить также о некачественной уборке тротуаров: если с дорогами мы, в целом, справляемся (учитывая реагенты, песок и т. д.), то расчистка тротуаров требует значительно большего внимания.

По его словам, сегодня на постоянном дежурстве в Ростовской области находятся более пятисот единиц дорожной техники, плюс несколько тысяч людей убирают снег вручную, но этих сил, считает глава донского региона, явно не хватает.

- Принято решено предусмотреть дополнительную закупку техники — в том числе, для уборки второстепенных улиц и тротуаров, - сообщил губернатор. - Обсуждался с главой администрации Ростова-на-Дону также вопрос о приобретении оптимальных реагентов, чтобы снег быстрее убирался с проезжей части и с пешеходных зон. Недостаточно и техники, и тех, кто руками, что называется, убирает снег с тротуаров — порядка пяти тысяч сегодня заняты в городе в этом процессе. И когда поступают сообщения о травмах, переломах и так далее — понятно, что это происходит в зимнее время, с 1 по 23 января нынешнего года в травмпункты Ростовской области обратились примерно 4,5 тысячи человек. И реакция ТСЖ, управляющих компаний, которые задействованы в процессе уборки улиц, конечно, должна быть более оперативной. И муниципалитетам тоже нужно этим заниматься, с учетом конкретной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU