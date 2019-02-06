2019-02-06T12:10:26+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону разработали «ГТО по русскому языку» для бизнесменов и чиновников

Проект нацелен на повышение общего уровня грамотности
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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Проект на повышение общего уровня грамотности разработали в Южном федеральном университете. Он называется «ГТО по русскому языку» и рассчитан на представителей бизнес-сообществ, госслужащих и тех, кто по роду свой деятельности вступает в официально-деловую коммуникацию.

- Проект предполагает подготовку и проведение мероприятий, позволяющих активизировать имеющиеся знания и сформировать представление об особенностях функционирования языка в различных сферах делового общения, - рассказали в вузе. - Это позволит создать положительный имидж у государственных служащих и представителей руководящего состава малого и среднего бизнеса.

Известно, что инициаторами проекта «ГТО по русскому языку» выступили специалисты Института филологии, журналистики и межкультурной коммуникации вуза. А программа была разработана совместно с РОО «Ассоциация выпускников президентской программы Ростовской области».

ИСТОЧНИК KP.RU

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