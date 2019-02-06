В Ростовской области заболеваемость гриппом и ОРВИ выше эпидпорога

СЕГОДНЯ 12:25 2019-02-06T12:25:05+03:00

За неделю было зарегистрировано свыше 22 тысячи пациентов, которые обратились к врачам

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В Ростовской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзор.

По данным эпидемиологов, только за последнюю неделю к врачам обратились больше 22,3 тысячи человек, которые пожаловались на высокую температуру, боль в горле, насморк и кашель. При этом эпидпорог превышен: это означает, что пациентов больше, чем обычно ( в ведомстве высчитывают средние показатели для каждой недели года). Правда, в Ростове-на-Дону пока 6,4 тысячи заболевших: это на уровне эпидемического порога

Так же санитарные врачи рассказали, что у 76 пациентов были лабораторно найдены штаммы вирусов гриппа типов А(Н1N1)pdm09 и А(Н3N2).

Ростовчан просят внимательнее относиться к своему здоровью и, в случае первых признаков заболевания - особенно высокой температуры и боли в мышцах, сразу же обращаться к врачам. Основная опасность гриппа - это осложнения, которые могут развиться молниеносно и привести к летальному исходу.

ИСТОЧНИК KP.RU