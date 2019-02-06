В Ростовской области коллекторов оштрафовали на 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:35 2019-02-06T12:35:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области коллекторы сами заплатили деньги за нарушение закона. Об этом рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по региону. В частнсти, как сообщили в ведомстве, к ним обратилась жительница Дона, которая рассказала - ее просто донимают коллекторы. Тогда люди в форме обратились в то самое агентство, которое занимается выбиванием долгов, чтобы те рассказали: как они взаимодействют с конкретным клиентом. Однако суровые коммерсанты выдали отписку: «звонки в адрес гражданки не осуществлялись».

Но приставы им не поверили и тщательно изучили детализацию телефонных звонков. Там-то и выяснилось - коллекторы не просто звонили, но и чаще чем положено по закону и во внеурочные часы (частота звонков и визитов четко прописана в законодательстве, - прим. автр.). В итоге, было заведено административное дело. А Арбитражный суд Ростовской области приговорил коллекторское агентство к штрафу. Теперь они должны заплатить 50 тысяч рублей.

К слову, постановление суда уже вступило в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области должник отсудил у коллекторов 20 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону должник пожаловался на коллекторов и отсудил у них двадцать тысяч рублей за то, что те своими звонками и смс нарушали его покой. Такой беспрецедентный случай на днях произошел в донской столице. В Управлении федеральной службы судебных приставов по Ростовской области рассказали: жалобщик пришел к ним не просто с заявлением, но и с детализацией звонков и смс. В ней черным по белому было пропечатано - сотрудники микрофинансовой организации звонили не только в дневное время, а еще и гораздо чаще, чем это прописано в законе. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU