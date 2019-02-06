2019-02-06T12:35:37+03:00
Общество

В Ростовской области коллекторов оштрафовали на 50 тысяч рублей

Судебные приставы выяснили: те звонили чаще, чем положено по закону
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Судебные приставы выяснили: те звонили чаще, чем положено по законуСудебные приставы выяснили: те звонили чаще, чем положено по законуФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Ростовской области коллекторы сами заплатили деньги за нарушение закона. Об этом рассказали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по региону. В частнсти, как сообщили в ведомстве, к ним обратилась жительница Дона, которая рассказала - ее просто донимают коллекторы. Тогда люди в форме обратились в то самое агентство, которое занимается выбиванием долгов, чтобы те рассказали: как они взаимодействют с конкретным клиентом. Однако суровые коммерсанты выдали отписку: «звонки в адрес гражданки не осуществлялись».

Но приставы им не поверили и тщательно изучили детализацию телефонных звонков. Там-то и выяснилось - коллекторы не просто звонили, но и чаще чем положено по закону и во внеурочные часы (частота звонков и визитов четко прописана в законодательстве, - прим. автр.). В итоге, было заведено административное дело. А Арбитражный суд Ростовской области приговорил коллекторское агентство к штрафу. Теперь они должны заплатить 50 тысяч рублей.

К слову, постановление суда уже вступило в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области должник отсудил у коллекторов 20 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону должник пожаловался на коллекторов и отсудил у них двадцать тысяч рублей за то, что те своими звонками и смс нарушали его покой. Такой беспрецедентный случай на днях произошел в донской столице. В Управлении федеральной службы судебных приставов по Ростовской области рассказали: жалобщик пришел к ним не просто с заявлением, но и с детализацией звонков и смс. В ней черным по белому было пропечатано - сотрудники микрофинансовой организации звонили не только в дневное время, а еще и гораздо чаще, чем это прописано в законе. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области заболеваемость гриппом и ОРВИ выше эпидпорога
В Ростове-на-Дону разработали «ГТО по русскому языку» для бизнесменов и чиновников
Василий Голубев раскритиковал работу коммунальщиков в Ростове-на-Дону по устранению гололеда на тротуарах
В микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону лису засняли на видео
В больнице Новочеркасска стены «подлечили» медицинским гипсом
В Волгодонске чиновница устроила себя на работу преподавателем, чтобы досрочно уйти на пенсию
В Ростове-на-Дону двоих полицейских приговорили за получении взятки к 15 годам «строгача»
Двое жителей Ростова-на-Дону поставляли иностранцам фиктивные документы для легализации
В Ростове-на-Дону на Комарова построят физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым катком
Житель Багаевского района нашел во дворе своего дома противотанковую мину
В Ростове-на-Дону на месяц ограничат движение на проспекте Шолохова
В Ростове-на-Дону открывается новый учебный корпус с высокотехнологичными станками
«Ростелеком» стал лауреатом премии «Серебряный Лучник-Юг»
В международную группу экспертов вошел профессор ЮФУ
Отключение света в Ростове-на-Дону 6-8 февраля 2019: где и когда
В центре Ростова-на-Дону из-за массовой аварии образовалась большая пробка
В Ростове-на-Дону сильный туман продлится до конца недели
В Ростове-на-Дону горел магазин «Эколас»
В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб человек
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» из-за тумана ограничили движение
В Ростове-на-Дону чиновники ищут автора ролика об «электрике», который сдавал в аренду телевизоры в больнице
В Неклиновском районе автоинспекторы эвакуировали людей во время пожара в частном доме
«Но все-таки моя душа Россия»: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова в откровенном купальнике попрощалась с Дубай
«Куда катимся...»: Звезда Playboy Мария Лиман сняла трусики на камеру