В Ростове-на-Дону состоится открытие IV Фестиваля науки «Включай ЭКОлогику»

СЕГОДНЯ 14:21 2019-02-06T14:21:05+03:00

Оно будет приурочен к Году театра и соберет около тысячи ростовчан

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В пятницу, 8 февраля, в Ростове-на-Дону отметят День российской науки. По такому случаю состоится открытие IV Фестиваля науки «Включай ЭКОлогику». Оно будет приурочено к Году театра. Известно, что мероприятие пройдет в Конгресс-холле ДГТУ и объединит на одной площадке более тысячи (!) ростовчан.

Так, с 10:00 в фойе главного корпуса начнет работу интерактивная выставка, на которой будет представлена научно-исследовательская деятельность факультетов опорного вуза, а также пройдет квест «Тайна старого театра». Гости смогут сравнить театральное искусство времен Шекспира с современными постановками, а также погрузиться в завораживающую атмосферу первобытных представлений, узнать тайны русского драматического театра и ненадолго попасть на традиционный грузинский спектакль.

В 11:40 в концертном зале состоится торжественное открытие фестиваля «Включай ЭКОлогику», на котором выступит ректор ДГТУ Бесарион Месхи, депутаты, министры, бизнесмены и чиновники. А с 12:00 до 14:30 для школьников старших классов пройдет конкурс «Зеленая наука».

В вузе добавили, что программа фестиваля будет интересна как будущим ученым, так и будущим деятелям искусства. А для гостей подготовлены мастер-классы, научные шоу, конкурсы и викторины.

ИСТОЧНИК KP.RU