В Батайске сотрудники уголовного розыска присваивали деньги, которые выдавались для информаторов

СЕГОДНЯ 15:51 2019-02-06T16:36:51+03:00

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В Ростовском областном суде вынесли приговор полицейским из Батайска, которых подозревали в служебных преступлениях. Они почти три года (с января 2013 по октябрь 2015 года) присваивали деньги, выделенные по статье «Спецрасходы» («для оплаты лицам, сотрудничающим с органами полиции на конфиденциальной основе»).

Согласно официальной версии, стражи порядка подделывали документы, по которым и получали деньги. Нечестных на руку оперативников уголовного розыска вычислили сотрудники регионального ФСБ.

Полицейских признали виновными в мошенничестве и служебном подлоге. Приговор - лишение свободы на два года (условно) с испытательным сроком на год 6 месяцев, а также штраф в размере 60 тысяч рублей, от которой они были освобождены в связи с истечением срока давности.

ИСТОЧНИК KP.RU