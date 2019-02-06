В Ростовской области фермера осудили за мошенничество с деньгами на покупку оросительной системы

СЕГОДНЯ 15:59 2019-02-06T16:01:05+03:00

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В Ростовской области вынесли приговор фермеру, которого обвиняли в мошенничестве. Он попался на афере с получением субсидии. Согласно официальной версии, предприниматель подал в Минсельхоз сведения о якобы понесенных затратах на приобретение систем капельного орошения. На основании этих документов ему были выданы средства господдержки в размере свыше 4 миллионов 800 тысяч рублей.

- В ходе следствия донскими чекистами получены сведения о других эпизодах мошеннических действий данного предпринимателя при получении субсидий, а также о незаконном получении кредитных средств, что нанесло ущерб созданному с 100 % участием государства ПАО «Россельхозбанк» в размере 25 миллионов рублей, - сообщает ФСБ по Ростовской области.

В совокупности за совершение преступлений предприниматель приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU