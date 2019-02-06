2019-02-06T16:27:34+03:00
Происшествия

Стащил диски, колеса и инструменты: житель Аксайского района обчистил гараж на 200 тысяч рублей

Полицейские возбудили уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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Тревогу поднял житель Ростова, гараж которого взломали. Непрошеный гость стащил все, что представляло ценность - диски, колеса, инструменты (общая стоимость - 200 тысяч рублей). Ростовчанин потребовал найти вора и наказать. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось выйти на след подозреваемого.

- Был установлен и задержан 29-летний ранее судимый житель Аксайского района, - пояснили в правоохранительных органах. - Оперативники выяснили, что подозреваемый проник в гараж, сорвав замок.

В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, он успел продать только часть украденного. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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