Стащил диски, колеса и инструменты: житель Аксайского района обчистил гараж на 200 тысяч рублей
Тревогу поднял житель Ростова, гараж которого взломали. Непрошеный гость стащил все, что представляло ценность - диски, колеса, инструменты (общая стоимость - 200 тысяч рублей). Ростовчанин потребовал найти вора и наказать. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось выйти на след подозреваемого.
- Был установлен и задержан 29-летний ранее судимый житель Аксайского района, - пояснили в правоохранительных органах. - Оперативники выяснили, что подозреваемый проник в гараж, сорвав замок.
В настоящее время в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, он успел продать только часть украденного. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU