В Ростове-на-Дону хотят увеличить парк снегоуборочной техники

СЕГОДНЯ 16:50 2019-02-06T16:53:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростову-на-Дону нужна дополнительная техника для уборки города от снега. Как сообщил губернатор донского региона в эфире «Дон24», имеющейся техники недостаточно. На сегодняшний день одновременно могут выйти на улицы порядка 180 машин, но этого мало для города-миллионера.

В целом губернатор раскритиковал работу коммунальщиков. По его мнению, они зачастую реагируют слишком медленно, недоволен Василий Голубев и уборкой тротуаров во время и после снегопада и гололеда.

А вот говоря о ямочном ремонте, он отметил плюс - дорожники работают ночью, чтобы не создавать пробок.

- Администрация Ростова сформировала определенные заявки по ремонту дорог и работает с министерством транспорта по реализации этих заявок, - сказал Василий Голубев. - Посмотрите, в последнее время ночью стали в городе работать дорожники, чтобы не мешать движению транспорта и десятки километров дорог ремонтируются в разных районах Ростова.

ИСТОЧНИК KP.RU