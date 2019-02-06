2019-02-06T17:29:20+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону ограничат движение из-за футбольных матчей

Водителей просят корректировать свои маршруты
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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..Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Мэрия донской столицы распространила официальное сообщение об ограничении движения в районе футбольного стадиона «Ростов Арена». Причина - проведение матчей. Дороги на левом берегу будут закрывать на несколько часов 24 февраля, 11 и 30 марта.

График ограничения следующий: с 15:00 до 23:00 перекроют сквозное движение машин по западному и восточному пешеходно-транспортным проездам стадиона, с 16:30 до 23:00 закроют съезд с Южного подъезда к Ростову-на-Дону (продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу (съезд к улице Пойменная), а с 21:00 до 23:00 - уже непосредственно саму Магистральную (от Южного подъезда до Левобережной).

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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