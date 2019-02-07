В Ростове-на-Дону из-за аварии остановилось движение троллейбусов двух маршрутов

СЕГОДНЯ 10:15 2019-02-07T10:40:06+03:00

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Вечером, 6 февраля, в Ростове остановились троллейбусы № 8 и 12, которые курсируют между Центральным рынком и ГПЗ-10. Причина ЧП - авария на энергоподстанции, сообщили в МУП "Ростовская транспортная компания". Сейчас электрики устраняют поломку. Ориентировочно, работы закончатся к 11 часам утра.

- О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, - написал в социальной сети гендиректор компании-перевозчика Николай Сидоров.

Напомним, что троллейбусы на Западный не ходили несколько лет, и только в конце прошлого года удалось возобновить их движение. Это стало возможным благодаря восстановлению контактной сети по улице Портовой и Коммунистическому проспекту.

ИСТОЧНИК KP.RU