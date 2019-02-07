2019-02-07T10:35:13+03:00
Общество

Огромное подгнившее дерево угрожает рухнуть на оживленную улицу в Ростове-на-Дону

Местный житель предупредил об опасности
Илья БОГОМОЛОВ
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Дерево, о котором идет речь. Фото Сергея Петракова из группы ВК "Ростов Главный".Дерево, о котором идет речь. Фото Сергея Петракова из группы ВК "Ростов Главный".
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Ростовский фотограф Сергей Петраков решил не дожидаться трагедии, а заранее предупредить горожан о возможном ЧП. Мужчина выложил в социальную сеть фотографии дерева, растущего возле дома по адресу: улица Текучева, 127 /151.

- Огромное, подгнившее, наклоненное под 40 градусов к проезжей части, скоро рухнет на прохожих, на машины и оборвет электропровода и воздушный кабель, - описал проблемное дерево Сергей. - Много лет службы не обращают на него никакого внимания.

- Нужно писать обращения в Благоустройство города. Эффект есть, только очень медленный, - ответила ему ростовчанка Анна Дерипаскина. - Я добивалась спила такого же дерева на Погодина. Первое фото и обращение сделала 20 мая 2018 года. Дерево спилили в последних числах ноября.

- Пока гром не грянет, службы не перекрестятся, - иронично отметил местный житель Андрей Ермаков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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